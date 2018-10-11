Испания: на севере Мадрида появится много новых зеленых зон

Четверг, 11 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: на севере Мадрида появится много новых зеленых зон

Мэрия Мадрида согласовала проект Madrid Nuevo Norte, который должен полностью преобразить северную часть города в ближайшие двадцать лет.

Планируется объединить новые парки с уже существующими и создать взаимосвязанную «зеленую сеть». Парки, скверы и аллеи сформируют продольную ось с севера на юг со свободными пространствами и зелеными зонами. Она протянется от станции Chamartín до Монте-дель-Прадо, пересекая Бизнес-центр, Мальмеа, Трес-Оливос и Лас-Таблас.

На участке в 12 га между районом Чамартин и бизнес-кварталом разместится большой центральный парк, который по размеру будет сопоставим с 13 футбольными полями. Парк скроет часть железнодорожных линий, а в нем будет располагаться культурный центр. На эту часть проекта выделено порядка 35 млн евро, пишет noticia.ru.

«Зеленая сеть» будет охватывать парки Исла-де-Хава и Бегонья, которые будут соединены зелеными аллеями. В районе Лас-Таблас планируется восстановить неиспользуемые зеленые зоны.

Кроме того, проект Madrid Nuevo Norte предполагает реставрацию объектов культурного наследия, расположенных на территории старого поселка Фуэнкарраль, и их интеграцию в сеть парков. Проект коснется и других объектов наследия: церкви Святого Роха (Iglesia San Roque) XVI века и церкви Девы Марии Лурдской (Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes) XIX века, которые должны стать центрами новых парков.

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