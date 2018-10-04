Испания: на Тенерифе прошел фестиваль японской культуры

Четверг, 04 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: на Тенерифе прошел фестиваль японской культуры

Более 5 тысяч человек посетили мероприятия в рамках фестиваля японской культуры MusaJapón, который проходил в августе и сентябре на острове Тенерифе.

Цель MusaJapón – познакомить испанцев с японской культурой и укладом жизни. На протяжении двух месяцев в рамках фестиваля проводились кинопоказы, музыкальные и танцевальные выступления, театральные шоу. Также популярны были мастер-классы по оригами и традиционным японским играм, каллиграфии, музыке, истории, искусству выращивания бонсай, японской кухне, чайной церемонии, кимоно и манга, пишет noticia.ru.

Фестиваль проводился в Музее природы и человека уже в шестой раз при поддержке японской диаспоры Канарских островов.

Кинопоказы помогла организовать Канарская фильмотека. В этом году зрители смогли увидеть такие фильмы как «Наша младшая сестрёнка», «Если бы я жил со своей мамой», «Твоё имя», «Ушедшие» и «Работа с древесиной!».

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