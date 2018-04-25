Испания: на Тенерифе за оскорбление короля задержан активист

Задержанный - Роберто Мес, активист движения за независимость Западной Сахары, также связанный с другими социальными движениями. Он был задержан в своем доме в муниципалитете Ла-Лагуна, после чего его доставили в полицейский участок Трес-де-Майо, у стен которого была организована манифестация в поддержку активиста, пишет noticia.ru.

Задержание было произведено в рамках расследования по ряду преступлений под грифом «секретно».

На своей странице в Facebook молодой человек выступал с критикой монархии, выражал недовольство визитом короля Фелипе VI на остров и оскорбительно отзывался о королевской династии.