Испания: на Тенерифе задержали грузина, пытавшегося зарезать жену

Инцидент произошел поздно вечером 24 февраля. Полиция обнаружила на улице женщину, также грузинку по национальности, которая лежала на земле напротив своего дома и звала на помощь. Ее мужа в возбужденном состоянии полиция нашла внутри. Там же было обнаружено и орудие преступления - кухонный нож.

Мужчину арестовали и доставили в полицейский участок. Женщине на месте была оказана первая помощь, после чего она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, пишет noticia.ru.

Расследованием дела занимается Подразделение по делам семьи и женщин Национальной полиции.