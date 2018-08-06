Испания: на туриста в Барселоне напали уличные торговцы

Как сообщили в полиции, мужчина заметил, как торговцы ругаются с женщиной, которая не смогла проехать с детской колеской среди разложенных на земле товаров и упрекнула в этом «мантерос». Американский турист вступился за женщину, но в результате сам пострадал. Один из торговцев нанес мужчине удар пряжкой от ремня и попал в область бедренной артерии, в связи с чем у туриста началось сильное кровотечение.

Медики из службы экстренной помощи незамедлительно оказали мужчине помощь и доставили его с легкими травмами в больницу Hospital Clínic. Как стало известно, в скором времени его выписали, пишет noticia.ru.

Полиция начала расследование. Агенты также разыскивают самого пострадавшего, чтобы он официально подал заявление на нападавших.