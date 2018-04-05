Испания: на вокзале Аликанте появится трансфер до пляжа Albir

Четверг, 05 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: на вокзале Аликанте появится трансфер до пляжа Albir

Железнодорожная станция Renfe в Аликанте запускает новую услугу - прямой трансфер до пляжа Albir в Альфас-дель-Пи.

Микроавтобус будет курсировать ежедневно. В компании Travel Agency, которая также занимается организацией трансфера в Альфас из аэропорта, обещают, что расписание трансфера будет адаптировано под каждый поезд, прибывающий или отправляющийся из Аликанте с 07:00 до 23:15. Стоимость билета в одну сторону составит 12 евро, пишет noticia.ru.

Проект, на презентации которого присутствовали представители местных властей, направлен на улучшение транспортного сообщения.

Travel Agency - единственная компания, которая предоставляет такую услугу в комарке Марина-Баха. Её автопарк насчитывает 29 автомобилей и микроавтобусов, а пассажиропоток в 2017 году составил 422 тысячи человек.

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