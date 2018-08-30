Испания: на вокзале в Барселоне умерла женщина

Четверг, 30 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: на вокзале в Барселоне умерла женщина

Каталонская полиция начала расследование по факту гибели женщины на станции Sants в Барселоне во вторник, 28 августа.

Вскрытие показало, что в желудке погибшей были капсулы с кокаином, и причиной смерти стало то, что один из пакетов разорвался. Полиция в настоящее время пытается установить происхождение наркотика, пишет noticia.ru.

Тело 33-летней перуанки обнаружили рядом с выходом на площадь Пайсос Каталанс около 09:30. На место незамедлительно прибыли сотрудники Мосос-д'Эскуадра и скорая помощь, но вернуть женщину к жизни не удалось.Медики изначально предположили, что она могла быть беременна, обратив внимание на живот, но оказалось, что она была контрабандисткой.

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