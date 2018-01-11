Испания намеревается внедрить технологию 5G

Четверг, 11 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания намеревается внедрить технологию 5G

Барселона намеревается первой в Европе внедрить технологию 5G.

Развертывание сетей пятого поколения (5G), которые принесут революцию в мир мобильных технологий, требует, помимо желания городских властей, наличия определенной инфраструктуры. Столица Каталонии намеревается стать передовым центром по исследованию и созданию мобильной среды нового поколения, пишет espanarusa.com.

В течение следующих нескольких месяцев Европейская комиссия будет выбирать между тремя-четырьмя проектами, предложенными разными городами Европы. «Барселоне по силам стать главным технологическим хабом всей южной Европы», - заявил глава экономического направления мэрии Барселоны Херардо Писарейо во время презентации инициативы 5GBarcelona.

Решающим фактором в споре за право тестирования сети 5G может стать проведение в Барселоне всемирной выставки мобильных технологий «Mobile World Congress». Конгресс является идеальной витриной для демонстрации возможностей пятого поколения сетей и вполне способен скрасить в глазах комиссии негативные впечатления от событий политического толка, преследующих столицу автономии в последнее время.

Стремление Барселоны заполучить проект активно поддержал директор Mobile World Congress Карлос Грау, сравнивший мировое соперничество по внедрению новейших технологий с ралли «Дакар», в котором у Европы наконец-то появился реальный шанс обойти Азию и Америку.

Последние новости

    • Португалия: Виллаш-Боаш госпитализирован

      Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш не смог доехать до финиша четвертого этапа ралли-марафона «Дакар».

      Подробнее

    • Португалия: из Лиссабона в Порту - за 5 евро

      Сильный спрос побудил ж/д компанию CP продлить промо-акцию.

      Подробнее

    • Испания: «биткоиновая» квартира

      В Таррагоне выставлена на продажу квартира, которую можно купить только за биткоины.

      Подробнее

    • Испания намеревается внедрить технологию 5G

      Барселона намеревается первой в Европе внедрить технологию 5G.

      Подробнее

    • Италия: вандалы повредили фреску

      В археологическом комплексе Помпеи в Италии совершен акт вандализма.

      Подробнее

    • Италия: в Венеции появится гостиница под брендом Indigo

      Новый отель оператор InterContinental Hotels Group под брендом Indigo откроется в Венеции в 2019 году.

      Подробнее

    • Немецкую модель угрожали убить из-за расы бойфренда

      Немецкая модель Фарина Бем (Farina Behm) получала угрозы и оскорбления из-за расы своего бойфренда.

      Подробнее

    • Умер гитарист Motörhead Эдди Кларк

      Гитарист Эдди Кларк, принимавший участие в записи наиболее известных альбомах и синглах хэви-метал-группы Motörhead, скончался в возрасте 67 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!