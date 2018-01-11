Испания намеревается внедрить технологию 5G

Развертывание сетей пятого поколения (5G), которые принесут революцию в мир мобильных технологий, требует, помимо желания городских властей, наличия определенной инфраструктуры. Столица Каталонии намеревается стать передовым центром по исследованию и созданию мобильной среды нового поколения, пишет espanarusa.com.

В течение следующих нескольких месяцев Европейская комиссия будет выбирать между тремя-четырьмя проектами, предложенными разными городами Европы. «Барселоне по силам стать главным технологическим хабом всей южной Европы», - заявил глава экономического направления мэрии Барселоны Херардо Писарейо во время презентации инициативы 5GBarcelona.

Решающим фактором в споре за право тестирования сети 5G может стать проведение в Барселоне всемирной выставки мобильных технологий «Mobile World Congress». Конгресс является идеальной витриной для демонстрации возможностей пятого поколения сетей и вполне способен скрасить в глазах комиссии негативные впечатления от событий политического толка, преследующих столицу автономии в последнее время.

Стремление Барселоны заполучить проект активно поддержал директор Mobile World Congress Карлос Грау, сравнивший мировое соперничество по внедрению новейших технологий с ралли «Дакар», в котором у Европы наконец-то появился реальный шанс обойти Азию и Америку.