Испания: напиток для особенных детей

Четверг, 22 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: напиток для особенных детей

Напиток со вкусом шоколада может изменить будущее детей с синдромом Дауна.

Столичный фонд Mutua Madrileña вместе со своими коллегами из французского фонда Jérome Lejuene проводит клиническое исследование, участие в котором принимают 70 детей с синдромом Дауна из Мадрида, Севильи, Сантандера, Барселоны и Парижа. Каждый раз на завтрак и полдник они получают стакан напитка с галлатом эпигалокатехина, содержащегося в больших количествах в зеленом чае. А для того чтобы дети выпивали его с удовольствием, добавляется взбитый шоколад, пишет espanarusa.com.

Исследование ставить своей целью доказать, что употребление галлата эпигалокатехина в детском возрасте, когда мозг ребенка впитывает новые знания и умения как губка, может помочь детям с синдромом Дауна. Два года назад аналогичные испытания прошли на больных в возрасте от 16 до 34 лет, и по их окончании было зафиксировано улучшение памяти, визуального восприятия, внимания, самоконтроля и укрепления независимости в повседневной жизни.

Экспериментальный курс рассчитан на десять месяцев, при этом с детьми проводятся ежедневные занятия, направленные на повышение их интеллектуального уровня. В любом случае им будет нужно принимать этот препарат не в течение всей жизни, а только в первые ее годы, когда идет формирование основных навыков. Основная цель – научить таких пациентов жить самостоятельно, без посторонней помощи, обзаводиться семьей и устраиваться на работу, успешно выполняя требуемые от них задачи.

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