Испания: население Барселоны выросло до 1,7 млн человек

Среда, 18 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: население Барселоны выросло до 1,7 млн человек

Исследование показало, что в Барселоне проживают 1,7 млн человек.

По официальным данным, по состоянию на начало 2017 года, население каталонской столицы составляло 1 млн 625 тыс. человек. В мэрии Барселоны подсчитали, что с тех пор число жителей выросло по меньшей мере на 80 тысяч. К этой цифре можно прибавить еще около 20 тысяч человек, не внесенных в официальные списки жителей, включая пациентов медицинских центров и студентов, пишет noticia.ru.

Обновленные цифры населения каталонской столицы основаны на социодемографическом опросе, который провела Муниципальная служба данных совместно с Дирекцией планирования и инноваций мэрии Барселоны.

По результатам исследования стало известно, что в реальности в Барселоне живет меньше иностранцев, чем зарегистрировано официально. В списки жителей города внесено 288 тысяч приезжих, однако опросы показали, что в столице Каталонии фактически проживает 197 тысяч иностранных граждан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Российский велогонщик выиграл первый этап многодневки в Португалии

      Российский велогонщик Дмитрий Страхов, выступающий за команду «Локосфинкс», одержал победу на первом этапе многодневной гонки в Португалии.

      Подробнее

    • Португалия: «опасная» фотография в Кашкайше

      Инцидент произошел, когда группа туристов фотографировала в районе Бока-ду-Инферну, стоя спиной к морю.

      Подробнее

    • Испания: население Барселоны выросло до 1,7 млн человек

      Исследование показало, что в Барселоне проживают 1,7 млн человек.

      Подробнее

    • Mercadona - лидер испанского рынка розничной торговли

      Mercadona остается абсолютным лидером в сфере распределения продуктов питания.

      Подробнее

    • Итальянский чиновник получил письмо с угрозами

      Чиновник из итальянского городка Аквавива-делле-Фонте на юге страны получил анонимное письмо с угрозами на древнегреческом языке.

      Подробнее

    • Годовая инфляция в Италии в марте ускорилась до 0,8%

      Потребительские цены в Италии в марте 2018 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к марту 2017 года выросли на 0,8% после повышения на 0,5% в феврале.

      Подробнее

    • Суд в Таиланде вынес Лесли и Рыбке оправдательный приговор

      Суд в Таиланде оправдал Настю Рыбку и Алекса Лесли по одному из обвинений.

      Подробнее

    • На выставке в Амстердаме показали «капсулу для самоубийств»

      На выставке похоронной индустрии в Амстердаме показали первую капсулу для эвтаназии.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!