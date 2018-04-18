Испания: население Барселоны выросло до 1,7 млн человек

По официальным данным, по состоянию на начало 2017 года, население каталонской столицы составляло 1 млн 625 тыс. человек. В мэрии Барселоны подсчитали, что с тех пор число жителей выросло по меньшей мере на 80 тысяч. К этой цифре можно прибавить еще около 20 тысяч человек, не внесенных в официальные списки жителей, включая пациентов медицинских центров и студентов, пишет noticia.ru.

Обновленные цифры населения каталонской столицы основаны на социодемографическом опросе, который провела Муниципальная служба данных совместно с Дирекцией планирования и инноваций мэрии Барселоны.

По результатам исследования стало известно, что в реальности в Барселоне живет меньше иностранцев, чем зарегистрировано официально. В списки жителей города внесено 288 тысяч приезжих, однако опросы показали, что в столице Каталонии фактически проживает 197 тысяч иностранных граждан.