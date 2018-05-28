Испания: наследница Inditex снова выходит замуж

По информации журнала Corazón, свадьба состоится следующей осенью.

Марта Ортега пойдет под венец во второй раз после неудавшегося брака с профессиональным наездником Серхио Альваресом Мойя. Для жениха, сына дизайнера Роберта Торреты, это будет первый брак. Пара вместе с 2016 года, пишет noticia.ru.

Сообщается, что Торрета сделал предложение дочери испанского миллиардера в марте в семейном особняке Ортега в Ла-Корунье и преподнес ей кольцо из белого золота с бриллиантами.

Церемония предположительно пройдет во владениях отца невесты в Ансейсе (Ла-Корунья), там же, где она сказала «да» своему первому мужу.