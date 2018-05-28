Испания: наследница Inditex снова выходит замуж

Понедельник, 28 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: наследница Inditex снова выходит замуж

Дочь владельца корпорации Inditex Амансио Ортега Марта выходит замуж за Карлоса Торретту.

По информации журнала Corazón, свадьба состоится следующей осенью.

Марта Ортега пойдет под венец во второй раз после неудавшегося брака с профессиональным наездником Серхио Альваресом Мойя. Для жениха, сына дизайнера Роберта Торреты, это будет первый брак. Пара вместе с 2016 года, пишет noticia.ru.

Сообщается, что Торрета сделал предложение дочери испанского миллиардера в марте в семейном особняке Ортега в Ла-Корунье и преподнес ей кольцо из белого золота с бриллиантами.

Церемония предположительно пройдет во владениях отца невесты в Ансейсе (Ла-Корунья), там же, где она сказала «да» своему первому мужу.

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