Испания: наводнение на Майорке

Четверг, 11 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: наводнение на Майорке

По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными ливнями на Майорке в ночь со вторника на среду.

Сильнее всего пострадал город Сан-Лоренсо и его окрестности. Более 100 человек были эвакуированы, в нескольких населенных пунктах острова отсутствует электричество.

Среди погибших трое иностранцев: два британца и одна голландка. Двух человек нашли мертвыми в собственном доме – мужчина не успел выйти из подвала, когда его затопило, женщину нашли утром. Еще одну женщину стихия настигла в автомобиле. Она успела спасти из машины свою дочь, но ее пятилетний сын погиб вместе с ней.

Три человека, которые утром в среду числились пропавшими, были найдены живыми. Их доставили в больницу с легкими травмами.

На месте работает более 600 спасателей. Поиски пропавшего ребенка продолжаются, пишет noticia.ru.

По данным правительства Балеарских островов, в некоторых точках Сан-Лоренсо выпало 257 см осадков.

Председатель правительства Испании Педро Санчес прибыл на Майорку. Он посетил место трагедии и пообещал предоставить всю необходимую помощь.

Региональные власти объявили трехдневный траур в память о жертвах.

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