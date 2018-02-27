Испания: названы продукты, лучше всего сочетающиеся с хамоном

В Испании лучшим сочетанием с хамоном традиционно считается дыня, однако новое исследование опровергло устоявшиеся взгляды.

Бельгийская компания Foodpairing, которая специализируется на анализе вкусов, представила список лучших сочетаний с популярной испанской закуской.

Выделение возможных ароматических сочетаний производилось на молекулярном уровне, пишет noticia.ru.

Лучшими фруктами и ягодами в сочетании с хамоном были названы манго, ананас, ежевика, абрикос, малина и клубника. Дыня же заняла лишь 40 место. Также, по версии Foodpairing, хамон совместим с оливковым маслом, морскими гребешками и медом.