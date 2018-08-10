Испания: названы самые трендовые районы Барселоны для жизни

Пятница, 10 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: названы самые трендовые районы Барселоны для жизни

Саррия-Сан-Жерваси, Сьютат-Веллья и Лес-Корт оказались самыми раскрученными районами каталонской столицы.

Агентство Engel&Völkers составило подборку модных улиц и районов в Барселоне и проанализировало цены на жилье в них.

По оценкам агентства, самая дорогая улица – улица Пау Казальса, где средняя стоимость жилья составляет 10 тысяч евро/м2. В некоторых случаях, особенно если речь идет о новостройках или пентхаусах, она достигает 12 тысяч евро/м2.

В районе Саррия-Сан-Жерваси также выделяется улица Пау Альковера. В среднем квадратный метр здесь обходится в 7500 евро. На проспекте Персон, который отличается высоким спросом среди иностранцев, средняя стоимость достигает 13 тысяч за «квадрат».

В Эшампле, Лес-Кортс и Сьютат-Велья предпочтения покупателей традиционно сконцентрированы вокруг таких улиц как Пасео-де-Грасиа, Рамбла или улица Энрике Гранадоса. В этом районе также набирает популярность Пасеч-де-Сан-Жоан и улица Парламент, где цены пока значительно ниже: 4800-5500 евро/м2, пишет noticia.ru.

Иностранцы также облюбовали расположенную неподалеку от пляжа улицу Пасео-Борбо в Сьютат-Велья. На покупателей из-за рубежа, преимущественно из Франции, приходится 70% сделок, а средняя цена за квадратный метр составляет 6 тысяч евро.

Еще одна недавно вошедшая в моду улица – Пласа-Конкордия, где средняя цена установилась на уровне 5700 евро/м2.

В самом богемном районе каталонской столицы – Грасиа, популярностью пользуется улица Верди, на которой за квадратный метр просят в среднем 5500 евро/м2.

Портрет среднестатистического жителя таких районов варьируется от хипстера, работающего в стартапе, до творческого человека с мастерской прямо в квартире.

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