Испания: Неделя террас
83 отеля Барселоны присоединились к Неделе террас в Барселоне.
В Барселоне с 1 по 10 июня в восьмой раз пройдет Неделя террас, организаторами которой выступают Ассоциация отелей Барселоны в сотрудничестве с винодельческой компанией Familia Torres при поддержке мэрии каталонской столицы.
В этом году к Неделе террас присоединилось рекордное число принимающих заведений. Крыши и террасы 83 отелей станут площадками для проведения 285 мероприятий, передает noticia.ru.
Как сообщают организаторы, программой запланированы дегустации вина, мастер-классы по приготовлению коктейлей, кинопоказы, живая музыка, семейные и тематические праздники, занятия по йоге и многое другое.
За предыдущие семь лет Неделя террас собрала более 160 тысяч человек, которые в общей сложности приняли участие в тысяче мероприятий.
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