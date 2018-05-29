Испания: Неделя террас

Вторник, 29 Май 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Досуг

Испания: Неделя террас

83 отеля Барселоны присоединились к Неделе террас в Барселоне.

В Барселоне с 1 по 10 июня в восьмой раз пройдет Неделя террас, организаторами которой выступают Ассоциация отелей Барселоны в сотрудничестве с винодельческой компанией Familia Torres при поддержке мэрии каталонской столицы.

В этом году к Неделе террас присоединилось рекордное число принимающих заведений. Крыши и террасы 83 отелей станут площадками для проведения 285 мероприятий, передает noticia.ru.

Как сообщают организаторы, программой запланированы дегустации вина, мастер-классы по приготовлению коктейлей, кинопоказы, живая музыка, семейные и тематические праздники, занятия по йоге и многое другое.

За предыдущие семь лет Неделя террас собрала более 160 тысяч человек, которые в общей сложности приняли участие в тысяче мероприятий.

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