Испания: недвижимость в Мадриде за год подорожала на 15%

Понедельник, 16 Апрель 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Испания: недвижимость в Мадриде за год подорожала на 15%

Наибольший рост стоимости квадратного метра в столице Испании наблюдается в таких районах, как Саламанка, Центр и Мораталас.

По данным исследовательской компании Tinsa, «квадрат» в Мадридском сообществе подорожал в среднем на 15,5% по сравнению с прошлым годом. В первом квартале 2018 года средняя стоимость квадратного метра в автономной области составляла 2159 евро, в то время как год назад она находилась на уровне 1868 евро. В столице «квадрат» обходится в среднем почти в 2700 евро, на 17% больше чем в прошлом году, когда его стоимость составляла 2308 евро, пишет noticia.ru.

Максимальный показатель в Мадриде был зарегистрирован в третьем квартале 2007 года - 3179 евро за «квадрат» в регионе и 3974 евро - в столице.

В начале 2018 года в 15 из 21 района Мадрида рост составил более 10%. В Саламанке стоимость квадратного метра выросла на 23% и составила 4734 евро, в Мораталасе - на 22,3% до 2 216 евро, в центре - на 20,8% до 4210 евро.

Самые дешевые районы столицы - Пуэнте-де-Вальекас (1492 евро/м2), где рост составил 8,7%, Карабанчель (1682 евро/м2) и Усера (1687 евро/м2). Наименьший рост в столице зарегистрирован в Сан-Бласе (7,9%) и Вилья-де-Вальекас (8,5%).

Мадрид оказался самой дорогой провинцией по стоимости ипотеки, которая в среднем составляет 164 тысячи евро, в то время как по стране этот показатель составляет 117 тысяч евро. В столице средние ежемесячные выплаты по ипотеке составляют 694 евро, на 152 евро больше чем в среднем по Испании.

Исследование также показало, что в Мадридском сообществе жилье продается быстрее всего - за 3,5 месяца, в то время как, в целом, в Испании продажа занимает 8,3 месяца, а в столице этот показатель составляет 2,4 месяца.

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