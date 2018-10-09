Испания: немец спровоцировал аварию туристического паровозика
Полиция задержала 34-летнего немецкого туриста, который спровоцировал аварию с участием экскурсионного паровозика на пляже Пальмы и нанес ущерб в 1000 евро.
Как сообщается в заявлении полиции, задержанный и его спутник отцепили один из вагонов, что стало причиной разрыва в электрической системе. Инцидент произошел 2 октября около 17:00, когда на паровозике ехала группа туристов. Во время одной из остановок хулиганы разъединили сцепку. Когда водитель попытался тронуться, произошел сбой, пишет noticia.ru.
Отмечается, что если бы замок открыли во время движения, то отцепленные вагоны с пассажирами бесконтрольно катились бы в зоне с большим скоплением людей и последствия могли бы быть очень серьезными.
Полиция также работает над тем, чтобы установить личность второго хулигана.
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