Испания: ночной Дворец Альгамбра

С началом «высокого» туристического сезона изменилось расписание вечернего посещения Дворца Альгамбра в Гранаде, который является одной из главных испанских достопримечательностей. Если раньше побывать здесь с наступлением темноты можно было с 20:30 до 22:00, то до 14 октября этот период будет составлять с 22:00 до 23:30, чтобы туристы могли в полной мере могли оценить красоту этого архитектурного памятника под луной и звездным небом. Однако для посещения можно выбрать либо дворцы Назарийской династии, либо комплекс садов; побывать же в них за один вечер не получится, так как они работают по одинаковому расписанию.

Главным преимуществом вечернего похода в Альгамбру является отсутствие длинных очередей за билетами снаружи и столпотворения внутри. Согласно последним официальным данным, относящимся к 2016 году, в дневное время здесь побывало порядка 2,6 миллионов человек, а после захода солнца пришло всего лишь немногим более 67,7 тысяч. Тишина и спокойствие, царящие в этом монументальном сооружении вечером, являются еще одним существенным плюсом, не говоря уже о щадящих температурах, пишет espanarusa.com.

Кроме того, как утверждает испанский археолог Хесус Бермудес, уже более 30 лет следящий за состоянием Альгамбры, с наступлением темноты можно почувствовать запах цветов, услышать шум воды и увидеть архитектурные детали, недоступные или незаметные на солнечном свете.