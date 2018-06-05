Испания: ночную Барселону «захватили» спортсмены-любители

Вторник, 05 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: ночную Барселону «захватили» спортсмены-любители

Все чаще в различных местах Барселоны можно встретить спортсменов-любителей, которые проводят свои совместные занятия... ночью.

Массовые тренировки в это время суток начали набирать популярность около 2–3 лет назад, и за это время в городе сформировались целые сообщества сторонников здорового  образа жизни, которые имеют свои страницы в соцсетях с тысячами подписчиков. Более того, в организованных забегах, заездах и т.д. принимают участие тысячи жителей каталонской столицы, пишет espanarusa.com.

Так, в первую пятницу каждого месяца ровно в 8 часов вечера под Триумфальной аркой собираются поклонники езды на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Организованным пелотоном, на средней скорости, но без остановок, они перемещаются по барселонским улицам, а отследить их маршрут и присоединиться к ним можно при помощи приложений Google Play и F-Droid для iOS. Это движение, получившее название Masa Crítica и насчитывающее более 10 тысяч членов в одноименной группе в Facebook, не проводит соревнований, поставив своей целью объединить единомышленников.

Аналогичную цель преследуют ночные бегуны из Mignigt Runners, которые периодически организуют свои праздники Boot camp run протяженностью 10 км. На объявление о первом из них, состоявшемся пару лет назад, откликнулось более 3000 любителей бега. С наступлением теплой погоды на пляжах Барселоны по ночам занимаются фитнесом и волейболом, а в открытое море заходят пловцы и серфингисты. Для того чтобы видеть в темноте и различать друг друга, они используют специальные осветительные лампы LED.

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