Испания: ночные клубы исчезнут из Порт-Олимпик

Власти намерены улучшить состояние городской среды в этом районе и обеспечить его взаимодействие с остальным городом.

Как отметила Колау, в Порт-Олимпик не только «будет наведен порядок, но и изменится модель управления». В частности, акцент будет сделан не на ночных и туристических развлечениях, а на спортивных, навигационных и других заведениях и мероприятиях, связанных с морской тематикой. Для этого на пирсе Marina планируется создать Муниципальный центр морского спорта и Информационно-образовательный центр о море.

Согласно плана, у пирса Gregal появится новый бульвар, а на территории у зданий Mapfre и Hotel Arts изменят движение автотранспорта и доступ в порт.

Работы планируется начать в конце 2019 и завершить к 2022 году. В проект будет вложено 39 миллионов евро, которые будут выделены из доходов от помещений и причалов, пишет noticia.ru.

Планируется, что больше пространства будет предоставлено местным жителям. В 2020 году из Порт-Олимпик исчезнут ночные заведения. По словам властей, проверки выявили неоднократные нарушения со стороны клубов, в 17 случаях суд вынес решения о закрытии заведений.