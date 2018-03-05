Испания: ночные клубы Марбельи начали принимать биткоины

Отныне посетителям дискотеки и других заведений бизнесвумен Оливии Валере не нужны ни наличные деньги, ни банковские карты, достаточно лишь мобильного телефона.

Соответствующее соглашение было подписано с компанией Coin Capital, которая является посредником для оплаты услуг с помощью криптовалюты. Это событие было отмечено большой вечеринкой в Olivia Valere, пишет noticia.ru.

Биткоинами можно будет заплатить за бронь или напитки. Стоимость брони на мероприятиях в этом ночном клубе может составлять до 3 тысяч евро за ночь, а в пляжном клубе NAO, который также принадлежит Валере, стоимость услуг может достигать 6 тысяч евро.