Испания: новая карта метро Барселоны считает калории

Понедельник, 12 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: новая карта метро Барселоны считает калории

Новый проект призывает жителей Барселоны и других крупных городов выбирать пешие прогулки вместо поездок на метро.

Портал Treated создал карту, которая помогает рассчитать, какое количество калорий можно при этом сжечь.

При составлении карты для Барселоны было проанализировано, сколько времени затрачивается на преодоление расстояния между станциями метро пешком, и сколько калорий сжигается. За основу были взяты данные для человека весом 70 кг, двигающегося со скоростью 4,82 км/ч, что соответствует прогулочному шагу, пишет noticia.ru.

Исследование показало, что быстрее всего можно пройти пешком по маршруту линии 7 барселонского метро. В среднем путь между двумя станциями занимает 7,5 минут. На линии L9S участки между станциями гораздо длиннее, их можно преодолеть в среднем за 21 минуту.

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