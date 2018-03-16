Испания: новая смотровая площадка в Мадриде

Башня конного монумента Альфонсо XII возле пруда в парке Ретиро в центре Мадрида скрывает в себе смотровую площадку с панорамными видами (360°) на город, которая будет открыта для посещения с 25 апреля.

Об этом на днях сообщила мадридская мэрия.

Посещать смотровую площадку можно будет бесплатно в субботу утром и в среду вечером, пишет espanarusa.com.

До конца августа посетителей будут пускать в башню на полчаса по субботам в 11.00 и 11.30 и по средам в 18.00 и 18.30. С сентября попасть на смотровую можно будет также по субботам в 12.00 и по средам в 19.00. Бронирование билетов через сайт Reservas Patrimonio станет доступным начиная с 3 апреля.

Чтобы попасть на расположенную прямо под конной статуей Альфонсо XII смотровую площадку, необходимо подняться по лестнице высотой около 20 метров, которая расположена внутри башни, служащей постаментом памятнику. Отсюда открываются захватывающие панорамные виды на весь Мадрид.

Парк Ретиро - одно из самых популярных мест для прогулок мадридцев и гостей города и одна из главных достопримечательностей столицы. Первоначально парк примыкал к дворцу Буэн-Ретиро и служил местом для королевских празднеств. После смерти Филиппа IV дворец был снесен, а парк пришел в запустение. При Фердинанде VII его восстановили, а в 1887 году здесь построили дворцы для проведения выставок. Памятник Альфонсу XII стоит на берегу небольшого озера, украшающего парк. Башня монумента и сама статуя недавно были отреставрированы.