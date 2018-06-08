Испания: новинка от Estrella Galicia

Им стал сорт пива, основой для которого является морская вода, а его вкус напоминает «персебес» - «морской трюфель», cчитающийся одним из самых дорогостоящих испанских морепродуктов из числа тех, что добываются в Галисии.

Галисийские пивовары решились на этот эксперимент после того, как их предыдущая новинка - пиво с падронским перцем - удостоилась признания не только в этом автономном сообществе Испании, но и в других регионах страны. На данный момент произведено всего лишь 5000 литров нового сорта, который появился на свет благодаря соглашению, заключенному с профсоюзом сборщиков этого вида моллюсков, чья стоимость в ресторанах может достигать 200 евро за килограмм, пишет espanarusa.com.

Авторы идеи считают, что их продукт будет пользоваться успехом у потребителей, хотя и отдают себе отчет в том, что привкус у пива является весьма оригинальным. Тем не менее галисийские пивовары, продукт которых пока продается только по интернету, рассчитывают занять свою нишу на рынке.