Испания: новое творческое пространство Барселоны

Этот проект - одна из культурных инициатив CaixaBank, который отдал под творческое пространство одно из своих зданий площадью 1200 кв. м.

Основная целевая аудитория ImaginCafe - миллениалы, молодые люди, которым необходима свобода самовыражения. «Банк будущего должен учитывать нужды всех слоев населения, в том числе и молодежи», - заявляют организаторы проекта. «В нашем новом пространстве молодые люди могут поделиться с другими своими находками, провести необычное мероприятие или обсудить креативную идею».

В ImaginCafe офлайн-искусство тесно соседствует с миром социальных сетей. Здесь оборудовано несколько коворкингов и комнат для встреч и переговоров. Нашлось место и для музыки - начинающие исполнители могут представить на суд слушателей будущие хиты в небольшом концертном зале. Дизайн и технологии - еще одна сфера, которую поддерживает ImaginCafe. В выставочном павильоне появятся временные экспозиции работ молодых художников, а также виртуальная реальность от Samsung. Для тех, кто хочет немного отдохнуть от работы и дискуссий, в культурном центре есть и игровая комната, пишет espanarusa.com.