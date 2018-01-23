Испания: новые билеты на метро в аэропорту Мадрида

Метро Мадрида вводит новый формат билетов - карты Multi на фиксированное количество поездок и бумажные билеты, чтобы решить проблему чрезмерного скопления людей на станциях в аэропорту Мадрид-Барахас.

Как поясняют в метро, в определенные часы на станциях в терминалах образуются длинные очереди за билетами из-за совпадения времени прибытия некоторых рейсов.

Для решения этой проблемы были введены специальные бумажные «пропуска», которые продаются контролерами на месте и стоят 5 евро, что включает стоимость одной поездки, а также аэропортский сбор. Кроме того, начиная с этой недели в наличии у контролеров будут проездные Multi - карты на одну или 10 поездок, пишет noticia.ru.

На станциях также были установлены автоматы для быстрого пополнения карт-проездных и увеличено количество персонала для ускорения процесса покупки билетов.