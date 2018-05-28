Испания: новый аттракцион в PortAventura

Понедельник, 28 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: новый аттракцион в PortAventura

PortAventura вложит 40 млн евро в новый аттракцион и тематический отель.

Парк развлечений PortAventura World в следующем году планирует выделить 40 млн евро на строительство нового аттракциона и тематического четырехзвездочного отеля, чтобы стать «лучшим комплексом для отдыха в Южной Европе».

25 млн евро будут направлены на строительство тематического семейного отеля в стиле «Дикого запада» в зоне Far West. Таким образом, на территории комплекса в общей сложности будет работать 5 отелей, пишет noticia.ru.

15 млн евро пойдут на создание аттракциона в зоне Sésamo Aventura. Сообщается, что это будет первый в парке аттракцион в стиле dark ride.

Руководство PortAventura положительно оценивает развитие парка и в этом году планирует преодолеть планку в 5 млн посетителей.

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