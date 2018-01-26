Испания: новый компьютерный центр в Валенсии

Пятница, 26 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: новый компьютерный центр в Валенсии

Инвестиции в размере 80 млн евро, участок площадью 25 000 кв. м и возможность нанять до 1000 сотрудников.

Mercadona строит в Альбалат-дельс-Сорельс (Валенсия) огромный компьютерный центр, откуда будет вестись управление компанией в ближайшие несколько десятилетий. Уже начались работы над второй фазой проекта, которая включает в себя строительство новых центральных офисов. Проект стартовал в 2012-м, и первыми его объектами были Центр обработки данных и Центр услуг, открытые через два года после начала работ.

По данным источников компании, вторая фаза проекта потребует инвестиций в размере 80 млн евро. Работы уже начались, и завершатся они в 2021 году. По предварительным данным, в процессе строительства Mercadona собирается заключить договоры о сотрудничестве со 150 строительными фирмами. Проект создаст до 600 рабочих мест, пишет espanarusa.com.

Новые офисы будут расположены на территории площадью 25 000 кв. м. Цель состоит в том, чтобы построить три здания с офисами и подземную парковку примерно на 1000 сотрудников.

Mercadona развивает этот проект совместно с ERRE Arquitectura, делая ставки на максимальное использование ориентации сооружений по сторонам света и естественного освещения. Это позволит оборудовать комфортабельные пространства для работников и сократить расход электроэнергии. Парковка также будет построена таким образом, чтобы обеспечить на ее территории естественное освещение и при этом предохранить от попадания воды во время дождя. 

Здания будут окружены зеленой зоной с местами для отдыха, а в самих зданиях – устроены зеленые внутренние дворики. Офисы будут построены по открытому принципу: светлые, просторные, соединенные между собой зоны с простыми интерьерами. Все это создаст оптимальные условия для продуктивной работы.

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