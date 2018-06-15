Испания: новый рай для любителей итальянского мороженого в Мадриде

Своей любовью к десерту владелица джелатерии La Commedia обязана не только своему итальянскому происхождению, но и семейной истории. «Мой дедушка открыл небольшое кафе-мороженое сразу после Второй мировой войны», - рассказывает Паола. «Хотя позднее кафе пришлось закрыть, мороженое всегда оставалось «священным» в нашей семье», пишет espanarusa.com.

Спустя полвека семейное дело продолжилось за пределами Италии - в Мадриде открылась «божественная джелатерия» La Commedia. Здесь производят свежее мороженое каждый день, не используя консервантов, красителей и пальмового масла. Все фрукты владельцы закупают на мадридских рынках, а некоторые ингредиенты приезжают с солнечных берегов Италии - к примеру, фисташки из Бронте и фундук из Ле-Лангве.

В La Commedia найдется мороженое на любой вкус - помимо традиционных шоколадного, ванильного, клубничного и лимонного вкусов здесь можно найти авторские Infierno, El Biscotto di Beatrice, Purgatorio и многие другие. Сюда также стоит заглянуть веганам, тем, кто не переносит лактозу или находится в поисках некалорийного и вкусного десерта.