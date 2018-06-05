Испания: новый самолет Iberia назван в честь пилотов ВВС

Самолет, получивший название Patrulla Águila, на этой неделе прибыл на базу авиакомпании под Мадридом.

На церемонии прибытия самолета присутствовал глава Iberia Луис Гальего, а также пилотажная группа ВВС Испании Patrulla Águila в полном составе. Iberia решила назвать новое воздушное судно в честь этого подразделения в знак общности ценностей двух организаций, таких как командная работа и дисциплина. Patrulla Águila участвовала в праздновании 90-летнего юбилея авиакомпании, а Iberia, в свою очередь, присутствовала на 75-летии ВВС Испании, пишет noticia.ru.

Новый A320neo тратит на 15% меньше топлива и производит вполовину меньше шума, а выбросы оксидов азота на 50% ниже стандартов, установленных в индустрии воздушных перевозок.