Испания: новый самолет Iberia назван в честь пилотов ВВС
Парк авиалинии Iberia пополнил самолет Airbus улучшенной серии A320neo, первый из 20 новых воздушных судов.
Самолет, получивший название Patrulla Águila, на этой неделе прибыл на базу авиакомпании под Мадридом.
На церемонии прибытия самолета присутствовал глава Iberia Луис Гальего, а также пилотажная группа ВВС Испании Patrulla Águila в полном составе. Iberia решила назвать новое воздушное судно в честь этого подразделения в знак общности ценностей двух организаций, таких как командная работа и дисциплина. Patrulla Águila участвовала в праздновании 90-летнего юбилея авиакомпании, а Iberia, в свою очередь, присутствовала на 75-летии ВВС Испании, пишет noticia.ru.
Новый A320neo тратит на 15% меньше топлива и производит вполовину меньше шума, а выбросы оксидов азота на 50% ниже стандартов, установленных в индустрии воздушных перевозок.
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