Испания: новый терминал в аэропорту «Эль-Прат»

Правительство Испании до 2026 года намерено инвестировать почти 2 млрд евро в расширение аэропорта Барселоны «Эль-Прат», что поможет увеличить пассажиропоток до 70 млн человек в год против 47 млн, обслуживаемых в настоящее время.

Строительство нового терминала в аэропорту «Эль-Прат» начнется в 2022 году. Еще 255 млн евро будет вложено в налаживание транспортного сообщения нового терминала с существующим T1. Также будет увеличена площадь аэропорта Жироны, что позволит создать «единую систему аэропортов», пишет espanarusa.com.

Об этом министр развития Испании Иньиго де ла Серна заявил сегодня на презентации Генерального плана аэропорта Барселоны «Эль-Прат» на период 2017-2026 годов. В рамках данного плана был разработан проект будущего аэропорта и рассмотрены перспективы его роста и развития.

План предполагает строительство дополнительного терминала, примыкающего к T1 и предназначенного для обслуживания межконтинентальных рейсов. В Жироне, согласно плану, будет построена новая железнодорожная станция, откуда в центр Барселоны и в аэропорт «Эль-Прат» будет ходить высокоскоростной поезд. Также будет расширена площадь пассажирского терминала и платформы для стоянки самолетов.