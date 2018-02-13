Испания: новый терминал в аэропорту «Эль-Прат»

Вторник, 13 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: новый терминал в аэропорту «Эль-Прат»

В аэропорту «Эль-Прат» построят новый терминал для межконтинентальных рейсов.

Правительство Испании до 2026 года намерено инвестировать почти 2 млрд евро в расширение аэропорта Барселоны «Эль-Прат», что поможет увеличить пассажиропоток до 70 млн человек в год против 47 млн, обслуживаемых в настоящее время.

Строительство нового терминала в аэропорту «Эль-Прат» начнется в 2022 году. Еще 255 млн евро будет вложено в налаживание транспортного сообщения нового терминала с существующим T1. Также будет увеличена площадь аэропорта Жироны, что позволит создать «единую систему аэропортов», пишет espanarusa.com.

Об этом министр развития Испании Иньиго де ла Серна заявил сегодня на презентации Генерального плана аэропорта Барселоны «Эль-Прат» на период 2017-2026 годов. В рамках данного плана был разработан проект будущего аэропорта и рассмотрены перспективы его роста и развития.

План предполагает строительство дополнительного терминала, примыкающего к T1 и предназначенного для обслуживания межконтинентальных рейсов. В Жироне, согласно плану, будет построена новая железнодорожная станция, откуда в центр Барселоны и в аэропорт «Эль-Прат» будет ходить высокоскоростной поезд. Также будет расширена площадь пассажирского терминала и платформы для стоянки самолетов. 

Последние новости

    • Португалец Криштиану Роналду хочет переехать в Париж

      Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в 2012 году хотел перейти в «Пари Сен-Жермен».

      Подробнее

    • Женщины в Португалии

      Обнародованы данные доклада Комиссии по гражданству и гендерному равенству (CIG).

      Подробнее

    • Испанские застройщики активизируются в 2018 году

      Испанские застройщики намерены воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке недвижимости и активизировать свою деятельность в 2018 году.

      Подробнее

    • Испания: новый терминал в аэропорту «Эль-Прат»

      В аэропорту «Эль-Прат» построят новый терминал для межконтинентальных рейсов.

      Подробнее

    • Итальянский бренд откроет магазин собственных подделок

      Основатель итальянской компании-производителя модной одежды, обуви и аксессуаров Diesel Ренцо Россо откроет магазин по продаже подделок.

      Подробнее

    • В Италии на фестивале песни победил дуэт с композицией о терактах

      В эту субботу на сцене тетра «Аристон» в городе Сан-Ремо, Италия, закончился ежегодный фестиваль итальянской песни «Сан-Ремо», прошедший в 68 раз.

      Подробнее

    • Родителям попытались навязать школьную форму от Armani

      Начальная школа Taimei в престижном японском районе Гинза предписала родителям купить для детей единую школьную форму от модного дома Armani.

      Подробнее

    • Burberry порадовала модной клеткой

      Британских геев порадовали модной клеткой с радужными деталями.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!