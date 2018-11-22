Испания: новый вид терапии для борьбы с раком

В Мадриде состоялась презентация новой установки протонной радиотерапии, предназначенной для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Эта установка, обошедшаяся в 40 миллионов евро, начнет функционировать в первом квартале 2020 года, и таким образом больным раком больше не придется отправляться на лечение за рубеж.

Данная технология предназначена для тех 25% пациентов, которые не получают должного эффекта от применения обычной радиотерапии. Ее принципиальное отличие заключается в том, что воздействие оказывается только на пораженные опухолью ткани, тогда как здоровые в подавляющем большинстве своем остаются нетронутыми. К тому же в случае необходимости возможно увеличение дозы с гораздо меньшей токсичностью для организма, пишет espanarusa.com.

Таким образом протонная радиотерапия становится оптимальным выходом для детей и лиц пожилого возраста, у которых опухоли располагаются в таких чувствительных к облучению местах как голова, глаза, спинной мозг и другие. Продолжительность всей процедуры займет около 26 минут, из которых четверть часа уйдет на точную настройку установки, и менее минуты – на сам процесс облучения. На данный момент эта технология успешно используется в 40 медицинских центрах мира, и более 100 тысяч пациентов уже прошли соответствующий курс лечения.