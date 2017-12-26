Испания: нуждающихся накормили пирогами

Вторник, 26 Декабрь 2017 Испания Испания Популярные материалы

Испания: нуждающихся накормили пирогами

Сеть булочных Granier накормила пирогами нуждающихся в Мадриде и Барселоне.

Сеть булочных Granier совместно с неправительственными организациями Mensajeros de la Paz и Fundació Arrels провели рождественскую благотворительную акцию, в рамках которой нуждающиеся в Мадриде и Барселоне получили в сочельник пироги Волхвов.

Как сообщает Europa Press, из 220 праздничных пирогов получилось около 1300 порций. В Мадриде Mensajeros de la Paz организовала для бездомных рождественский ужин. Пироги в столице продолжат раздавать и в другие дни вплоть до праздника Трех королей, пишет noticia.ru.

Как отметили в Fundació Arrels, праздничное угощение не только символизирует солидарность с самыми уязвимыми слоями населения, но и, в первую очередь, позволяет накормить тех, кто живет на улице. В Барселоне пироги будут раздавать как в самой организации Fundació Arrels, так и в учреждениях, которые находятся в ее ведении.

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