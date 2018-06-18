Испания обдумывает строительство тоннеля под Гибралтаром

Понедельник, 18 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания обдумывает строительство тоннеля под Гибралтаром

Испанское правительство не теряет надежды на создание подводного тоннеля, который соединил бы Пиренейский полуостров с Марокко.

В специальном комитете по исследованию коммуникаций через Гибралтарский пролив утверждают, что, несмотря на сложности для строительства, проект осуществим.

Протяженность первого тоннеля между Европой и Африкой может составить 38 км, при этом только 27 км должны проходить под водой. Максимальная глубина строительства составит 475 м ниже уровня моря, пишет noticia.ru.

Предыдущие технико-экономические обоснования по этому проекту ставили под сомнение возможность его реализации. Однако недавнее исследование, проведенное Цюрихским университетом и крупнейшим производителем тоннелепроходческого оборудования Herrenknecht, утверждает, что проект имеет право на жизнь. По предварительным оценкам, строительство тоннеля может обойтись в 8 миллиардов долларов.

Высокоскоростные поезда с помощью тоннеля могли бы перевозить грузы между Мадридом и Маракешем в три раза быстрее. Кроме того, отмечается, что тоннель можно использовать для поставок солнечной энергии из Сахары в Европу.

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