Испания обдумывает строительство тоннеля под Гибралтаром

В специальном комитете по исследованию коммуникаций через Гибралтарский пролив утверждают, что, несмотря на сложности для строительства, проект осуществим.

Протяженность первого тоннеля между Европой и Африкой может составить 38 км, при этом только 27 км должны проходить под водой. Максимальная глубина строительства составит 475 м ниже уровня моря, пишет noticia.ru.

Предыдущие технико-экономические обоснования по этому проекту ставили под сомнение возможность его реализации. Однако недавнее исследование, проведенное Цюрихским университетом и крупнейшим производителем тоннелепроходческого оборудования Herrenknecht, утверждает, что проект имеет право на жизнь. По предварительным оценкам, строительство тоннеля может обойтись в 8 миллиардов долларов.

Высокоскоростные поезда с помощью тоннеля могли бы перевозить грузы между Мадридом и Маракешем в три раза быстрее. Кроме того, отмечается, что тоннель можно использовать для поставок солнечной энергии из Сахары в Европу.