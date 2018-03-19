Испания обошла Францию по пассажиропотоку на круизных лайнерах

Понедельник, 19 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания обошла Францию по пассажиропотоку на круизных лайнерах

В прошлом году круизы стали одним из самых популярных форматов отдыха среди жителей Испании.

Международная ассоциация круизных линий представила доклад по итогам 2017 года, который показал, что поток туристов из Испании, путешествующих на круизных лайнерах, увеличился в период с 2016 по 2017 год на 6,4%. Это самый высокий уровень роста в Европе, который почти в три раза превышает средний показатель.

По пассажиропотоку Испания обошла Францию и стала четвертой в Европе. В тройке лидеров  Германия, Британские острова и Италия, пишет noticia.ru.

В прошлом году в круиз отправилось 510 тысяч испанцев, на 31 тысячу больше чем в 2016 году. Самым популярным направлением круизов  было Средиземноморье, которое выбрали 265 тысяч пассажиров. Наибольший рост пассажиропотока зафиксирован на более далеких направлениях, таких как Канарские острова, Северная Европа и Карибский бассейн.

Средняя продолжительность круиза среди испанцев составляет 7 дней, а средний возраст пассажиров лайнеров - 44 года. Также все чаще такой формат проведения отпуска выбирают семьи: число пассажиров младше 12 лет в прошлом году выросло на 5%.

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