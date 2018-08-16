Испания: обувной магазин «Casa Hernanz»

Любой, кто проходит через Пласа-Майор, удивляется длинным очередям из местных жителей и туристов, которые толпятся перед крошечным магазином, расположенным на углу, в месте, где улица Толедо перестает быть пешеходной. Магазин под названием «Casa Hernanz» (Торговый дом Эрнанс) продает эспадрильи и пряжу более полутора веков.

Созданный в 1845 году Casa Hernanz управляется уже четвертым поколением семьи-основателей бизнеса. В дополнение к пряже и нитям «коронным» товаром дома, по их собственному мнению, являются эспадрильи, пишет espanarusa.com.

Эта летняя обувь уже давно перестала считаться деревенской и вошла в обиход городских жителей и, в том числе, завзятых модников. Именно Ив Сен-Лоран в 1960-е годы сделал из эспадрилей модный тренд, и с тех пор они не перестают пользоваться спросом.

Но обувь – это не единственное, что можно приобрести в магазине Casa Hernanz. Там торгуют пряжей из конопли, хлопка и пальмовых листьев, а также плетеными корзинами ручной работы.