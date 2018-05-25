Испания объявила в розыск рэпера Вальтоника

Пятница, 25 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания объявила в розыск рэпера Вальтоника

Национальный суд Испании объявил в розыск рэпера Хосепа Микеля Аренаса.

Эго творческий псевдоним Valtonyc. Он был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за прославление терроризма, угрозы известным политикам и королевской семье в своих песнях.

Как сообщает РИА Новости, Национальный суд посчитал, что в своем «творчестве» рэпер поддерживает террористические организации ЭТА (баскская террористическая организация) и GRAPO (Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября), оскорбляет бывшего главу государства короля Хуана Карлоса и членов его семьи, угрожает известным политикам. Сам певец утверждает, что речь идет о свободе самовыражения и обвиняет суд в преследовании свободы слова, пишет noticia.ru.

В четверг истек десятидневный срок, в течение которого рэпер был обязан добровольно явиться в тюрьму, однако накануне испанские СМИ сообщили, что Valtonyc покинул территорию Испании и предположительно направился в Бельгию.

В Брюсселе в четверг состоялась акция в поддержку рэпера.

Национальный суд Испании удовлетворил ходатайство прокуратуры и объявил Valtonyc в розыск - национальный, международный и европейский.

Рэпер утверждает, что имеет право на свободу слова в своем творчестве и, несмотря на приговор, продолжал использовать крайне резкие высказывания.

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