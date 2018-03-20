Испания: один погибший и один пропавший без вести

Вторник, 20 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: один погибший и один пропавший без вести

В выходные по территории Испании пронеслась буря.

Из всех автономных областей больше всего пострадала Андалусия, где было зарегистрировано 400 инцидентов. Один человек погиб, еще один считается пропавшим без вести, пишет noticia.ru.

В горах Сьерра-де-Кадис в воскресенье были успешно эвакуированы два заблудившихся туриста.

В Мартос (Хаэн) был найден мертвым 23-летний мотоциклист, пропавший в субботу. Его тело было обнаружено в реке Саладо, в 15 км от места исчезновения.

Спасатели продолжают поиски 52-летнего сотрудника Гражданской гвардии. Он участвовал в спасательной операции по эвакуации трех человек, застрявших в автомобиле в Гильене (Севилья), когда его унесло течением.

На понедельник испанские синоптики объявили красный и оранжевый уровень опасности в 33 провинциях из-за сильного ветра и осадков в виде дождя и снега.

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