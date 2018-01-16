Испания - одна из самых безопасных стран мира

Вторник, 16 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания - одна из самых безопасных стран мира

В Испании - один из самых низких показателей убийств в мире.

Жертвами убийств в 2015 году стали около 300 человек, что на 30% меньше, по сравнению с данными 30-летней давности. Количество нападений на улицах снизилось на 40% за последнее десятилетие.

Как сообщает газета El Mundo, уровень убийств в Испании ниже, чем в Германии, Франции и Португалии. Страна уступает Ирландии, Голландии, Австрии, Сингапуру, Австралии и Лихтенштейну. Среднемировое число убийств из расчёта на 100 тысяч человек составляет 5,3, в то время как в Испании этот показатель находится на уровне 0,7.

В то же время, ситуация с насилием в отношении женщин с 1980-х годов практически не изменилась. В 2016 году на почве гендерных предрассудков было убито 48 женщин, на 4 больше, чем годом ранее, пишет noticia.ru.

Что касается безопасности на улицах, с 2008 года количество нападений сократилось на 40%. По данным Министерства внутренних дел Испании, в 2008 году было совершено 49,5 тысяч нападений, в среднем 135 в день, в то время как в 2016 году - 80 нападений в день.

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