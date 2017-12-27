Испания: офицеры пересядут на новые мотоциклы BMW

Среда, 27 Декабрь 2017 Испания Испания Популярные материалы

Испания: офицеры пересядут на новые мотоциклы BMW

Офицеры Гражданской гвардии пересядут на новые мотоциклы BMW.

Немецкая компания BMW Motorrad, принадлежащая консорциуму BMW, передала дорожному отделу Гражданской гвардии 291 мотоцикл модели R 1200 RT, сообщают информационные агентства Испании.

Представители компании отметили, что эти транспортные средства обеспечат дополнительную безопасность офицерам, патрулирующим дороги и трассы страны. По их словам, новые модели придут на смену BMW R 850 RT и будут использоваться на Пиренейском полуострове, Канарских и Балеарских островах, пишет noticia.ru.

Представители производителя также отметили, что модель R 1200 RT оснащена «всеми необходимыми элементами для обеспечения безопасности и комфорта», в том числе сиренами и проблесковыми маячками. Мотоциклы выкрашены в фирменные цвета отряда, в том числе флюоресцентный желтый, что соответствует новым европейским нормативам и рекомендациям.

Стандартная стоимость модели R 1200 RT составляет 19 650 евро. Мотоцикл весит 274 килограмма, а максимально допустимая масса с учетом груза достигает 495 килограммов. Длина его корпуса составляет 2,22 метра, а ширина – 0,983 метра. Бак вмещает 25 литров топлива. Мотоцикл оснащен двухцилиндровым двигателем объемом 1 170 кубических сантиметров и мощностью 125 лошадиных сил, шестиступенчатой коробкой передач, двухдисковым передним и однодисковым задним тормозами и колесами с литыми алюминиевыми дисками. Кроме того, модель имеет ряд дополнительных функций, например, систему стабилизации (ASC), электронную регулировку подвески (ESA) и LED-освещение для дневного времени, а ее конструкция обеспечивает максимальную защиту от дождя и ветра.

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