Испания: охрана аэропорта Жироны отменила забастовку в сентябре

Решение было принято после встречи с участием медиаторов. Она завершилась достижением соглашения между представителями работников и руководства компании, пишет noticia.ru.

Забастовка была объявлена профсоюзами UGT, Usoc и AND в знак протеста против отсутствия предусмотренных дополнительных медицинских выплат, оплаты сверхурочной работы, а также суточных выплат.