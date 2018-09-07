Испания: охрана аэропорта Жироны отменила забастовку в сентябре
Персонал компании Segurisa Servicios Integrales, который обеспечивает безопасность в аэропорту Жироны, решил отменить объявленную ранее забастовку, которая была намечена на 8 и 12 сентября.
Решение было принято после встречи с участием медиаторов. Она завершилась достижением соглашения между представителями работников и руководства компании, пишет noticia.ru.
Забастовка была объявлена профсоюзами UGT, Usoc и AND в знак протеста против отсутствия предусмотренных дополнительных медицинских выплат, оплаты сверхурочной работы, а также суточных выплат.
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