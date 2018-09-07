Испания: охрана аэропорта Жироны отменила забастовку в сентябре

Пятница, 07 Сентябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: охрана аэропорта Жироны отменила забастовку в сентябре

Персонал компании Segurisa Servicios Integrales, который обеспечивает безопасность в аэропорту Жироны, решил отменить объявленную ранее забастовку, которая была намечена на 8 и 12 сентября.

Решение было принято после встречи с участием медиаторов. Она завершилась достижением соглашения между представителями работников и руководства компании, пишет noticia.ru.

Забастовка была объявлена профсоюзами UGT, Usoc и AND в знак протеста против отсутствия предусмотренных дополнительных медицинских выплат, оплаты сверхурочной работы, а также суточных выплат.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: страховка – обязательна

      Точку в деле поставил вердикт Суда Европейского Союза.

      Подробнее

    • Португалия: жаркий август 2018-го

      Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) опубликовал сводку климатологического бюллетеня.

      Подробнее

    • Испания: в Севилье задержали авиапассажира

      Гражданская гвардия завела дело на пассажира, который летел самолетом из Барселоны в Севилью.

      Подробнее

    • Испания: охрана аэропорта Жироны отменила забастовку в сентябре

      Персонал компании Segurisa Servicios Integrales, который обеспечивает безопасность в аэропорту Жироны, решил отменить объявленную ранее забастовку, которая была намечена на 8 и 12 сентября.

      Подробнее

    • Veon завершил продажу сотового бизнеса в Италии

      Телекоммуникационный холдинг Veon в пятницу сообщил, что завершил продажу 50% акций крупнейшего в Италии сотового оператора - Wind Tre.

      Подробнее

    • Толстый кот упал с балкона и отправил итальянца в больницу

      В Италии мужчина подал в суд на хозяйку кота, который упал ему на голову и серьезно повредил шею.

      Подробнее

    • Forbes назвал самые богатые семьи России

      Состояние самой богатой семьи в России — семьи Гуцериевых — сократилось в этом году на 3,9 млрд долларов.

      Подробнее

    • Тайвань отменил визы для россиян

      Правительство Тайваня разрешило российским туристам посещать остров без документальных формальностей на срок до 14 дней.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья