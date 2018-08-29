Испания: океанариум в Валенсии – один из лучших в мире

Среда, 29 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: океанариум в Валенсии – один из лучших в мире

Пользователи портала о путешествиях Tripadvisor поставили океанографический парк Oceanogràfic в Валенсии на второе место в мире после Лиссабонского океанариума.

Премия Travellers' Choice в разных категориях присуждается ежегодно на основе мнений 500 тысяч путешественников со всего мира, пишет noticia.ru.

Океанографический парк в Валенсии – крупнейший в Европе. Он поднялся с четвертого места в рейтинге Tripadvisor  в прошлом году на второе в нынешнем, обогнав канадский Ripley's Aquarium и Океанариум Джорджии в США.

Администрация Oceanogràfic поблагодарила пользователей за высокую оценку.

До этого портал наградил океанариум сертификатом качества, который отмечает заведения, неизменно демонстрирующие приверженность высоким стандартам гостеприимства.

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