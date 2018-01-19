Испания: операцию не придется ждать долго

По данным Департамента здравоохранения автономного сообщества Мадрид, к концу 2017 года в этом автономном сообществе насчитывалось 73 834 пациента, ожидавших плановых операций. Это на 5,6 тысяч меньше, чем годом ранее, на что не в последнюю очередь повлияла реализация на практике Комплексного плана по улучшению медицинского обслуживания - 2016–2019, бюджет которого составил 80 миллионов евро. Доля больных, которые подвергаются хирургическому вмешательству в установленный срок, увеличилась за последние два года с 47,6% до 71,8%, пишет espanarusa.com.

Среднее время ожидания теперь составляет менее 52 дней, и в будущем предполагается, что оно будет укладываться в рамки от одного до полутора месяцев. Число пациентов, отказывавшихся от перевода в другую клинику, уменьшилось за два года в 2,5 раза, а те из них, кому операция необходима по жизненно важным показаниям, по-прежнему обслуживаются вне очереди. Также следует отметить, что имело место сокращение среднего времени пребывания в стационаре - от момента госпитализации до выписки теперь проходит 66,5 дней вместо почти 73 ранее.

Улучшить эти показатели удалось еще и благодаря тому, что руководство государственных медицинских учреждений Мадрида смогло договориться с хирургами о проведении операций во второй половине дня, а также в выходные. Таким образом с января 2016 года по ноябрь 2017 года было осуществлено 33 748 операций и 446 996 диагностических исследований различного рода.