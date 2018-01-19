Испания: операцию не придется ждать долго

Пятница, 19 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: операцию не придется ждать долго

Пациенты мадридских клиник стали проводить меньше времени в ожидании.

По данным Департамента здравоохранения автономного сообщества Мадрид, к концу 2017 года в этом автономном сообществе насчитывалось 73 834 пациента, ожидавших плановых операций. Это на 5,6 тысяч меньше, чем годом ранее, на что не в последнюю очередь повлияла реализация на практике Комплексного плана по улучшению медицинского обслуживания - 2016–2019, бюджет которого составил 80 миллионов евро. Доля больных, которые подвергаются хирургическому вмешательству в установленный срок, увеличилась за последние два года с 47,6% до 71,8%, пишет espanarusa.com.

Среднее время ожидания теперь составляет менее 52 дней, и в будущем предполагается, что оно будет укладываться в рамки от одного до полутора месяцев. Число пациентов, отказывавшихся от перевода в другую клинику, уменьшилось за два года в 2,5 раза, а те из них, кому операция необходима по жизненно важным показаниям, по-прежнему обслуживаются вне очереди. Также следует отметить, что имело место сокращение среднего времени пребывания в стационаре - от момента госпитализации до выписки теперь проходит 66,5 дней вместо почти 73 ранее.

Улучшить эти показатели удалось еще и благодаря тому, что руководство государственных медицинских учреждений Мадрида смогло договориться с хирургами о проведении операций во второй половине дня, а также в выходные. Таким образом с января 2016 года по ноябрь 2017 года было осуществлено 33 748 операций и 446 996 диагностических исследований различного рода.

Последние новости

    • Заседание Еврогруппы проведет португалец Сентену

      Португалец Мариу Сентену будет впервые председательствовать в Брюсселе на заседании министров финанасов 19 стран с общей валютой.

      Подробнее

    • Португалия: поезда в метро - с новой скоростью?

      Амбициозные планы представил Лиссабонский метрополитен.

      Подробнее

    • Испанка нашла 9 тысяч евро в пироге

      Жительница Роперуэлос-дель-Парамо нашла в купленном пироге чек на 9 тысяч евро.

      Подробнее

    • Испания собирает специалистов для защиты страны от кибератак

      С каждым годом в мире увеличивается число киберпреступлений, и Испания не остается в стороне от этой тенденции.

      Подробнее

    • Умерла старейшая олимпийская медалистка

      Итальянка Карла Маранджони скончалась в возрасте 102 лет.

      Подробнее

    • Итальянская антимонопольная служба проверит Apple и Samsung

      Антимонопольная служба Италии начала две отдельных проверки в отношении Apple и Samsung.

      Подробнее

    • Пеле дошел до истощения

      Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле доставлен в больницу из-за истощения организма.

      Подробнее

    • Найден источник долголетия у людей

      Группа ученых выяснила, что накопление мутаций в специфическом белке p62, связанном с защитой от стресса, способствовало более высокой продолжительности жизни у людей, чем у других животных.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!