Испания: Oracle откроет офис в Torre Glòries в Барселоне

Среда, 18 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Oracle откроет офис в Torre Glòries в Барселоне

Транснациональная технологическая корпорация Oracle объявила о своем приходе в Барселону.

IT-гигант откроет офис по соседству с Facebook в небоскребе Torre Glòries, также известном как Башня Агбар, пишет noticia.ru.

Как сообщает газета Expansión, компания приняла решение перенести офис в Torre Glòries после того как в 2015 году здание опустело из-за переезда предыдущих владельцев, компании Agbar, в Свободную экономическую зону.
Таким образом, башня постепенно превращается в центр технологий.

В столице Каталонии обоснуются сотрудники Oracle NetSuite - подразделения, которое специализируется на облачных технологиях и платежных системах. Компания арендовала площадь 3500 квадратных метров и займет 3 этажах небоскреба.

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