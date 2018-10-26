Испания: Ортега помогает онкобольным

Амансио Ортега заключил соглашение с Советом по здравоохранению Валенсийского сообщества о предоставлении 29,4 млн евро на закупку оборудования для онкологических отделений больниц региона.

Председатель правительства Валенсийского сообщества Симо Пуч отметил, что новое оборудование поможет «спасти тысячи жизней» и «улучшить качество жизни пациентов». Подписание соглашения между валенсийскими властями и представителями фонда состоялось в больнице La Fe в столице региона, пишет noticia.ru.

Глава автономного сообщества также выразил благодарность фонду за «щедрость и социальную ответственность». Он подчеркнул, что технологическое оснащение является «определяющим» фактором в медицине. Пуч напомнил, что в регионе ежегодно 23 тысячам человек ставят диагноз «рак», в связи с чем существует потребность в самых современных инструментах.

Соглашение предполагает закупку, установку и введение в эксплуатацию оборудования для наблюдения, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Среди них – аппарат ПЭТ-КТ, 11 маммографов, 7 аппаратов МРТ, 4 дополнительных устройства для маммографии, 8 КТ-аппаратов и 8 линейных ускорителей.

Оборудование будет распределено между несколькими больницами Валенсии, в том числе Hospital General, La Fe, Clínico, Doctor Peset, Arnau de Vilanova, а также медицинскими учреждениями в Кастельон-де-ла-Плана, Аликанте, Эльче, Рекене, Хативе, Онтеньенте, Ориуэле, Алькое, Сагунто и Винаросе.

Фонд Ортега с 2015 года реализует программу обновления технологического оснащения государственных больниц, особое внимание уделяя области онкологии. В общей сложности организация передала более 300 млн евро на закупку оборудования в разных регионах страны.