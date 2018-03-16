Испания оштрафовала Facebook и WhatsApp

Как сообщает «Коммерсант», штраф для каждой компании составляет 300 тыс. евро WhatsApp будет оштрафован за передачу данных Facebook без получения согласия пользователей соцсети за обработку этих данных. В AEPD считают, что подобная передача сведений не соответствует испанским и европейским нормам защиты данных, пишет noticia.ru.

AEPD уже штрафовало Facebook на 1,2 млн евро из-за нарушений органического закона об охране данных в 2017 году. Тогда агентству не понравилось, что Facebook получает сведения об идеологии, поле, религиозных убеждениях, личных предпочтениях или перемещениях без четкого информирования об использовании этих сведений.

Также Facebook был оштрафован Еврокомиссией на 110 млн евро за то, что сообщил неверную информацию во время слияния Facebook и WhatsApp. Социальная сеть утверждала, что связать аккаунты в соцсети и мессенджере невозможно, но позже это сделала.