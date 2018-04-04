Испания: остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии

Среда, 04 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии

Иерро, остров Канарского архипелага, на протяжении 18 дней подряд использовал энергию, полученную исключительно из возобновляемых источников.

Проект по использованию «зеленой» энергии стартовал на острове в 2014 году. Он направлен на то, чтобы 60% энергии, необходимой для обеспечения острова, поступало из возобновляемых источников. К тому же Иерро претендует на звание первого в мире автономного острова, пишет noticia.ru.

Площадь острова - всего 268 квадратных километров, а население - менее 11 тысяч.

В настоящее время на Иерро имеется пять ветрогенераторов, два водных резервуара, четыре гидравлических турбины и одна насосная станция.

Общая стоимость проекта составляет 82 миллиона евро. В 2016 году более 40% электроэнергии на острове было произведено с помощью чистых технологий, а потребление дизельного топлива сократилось на 6 тысяч тонн. В прошлом году доля «зеленой» энергии выросла до 46,5%.

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