Испания: отель La Casa El Olmo начал принимать биткоины

Вторник, 30 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: отель La Casa El Olmo начал принимать биткоины

Сельский отель La Casa El Olmo в Риохе стал первым парадором в Испании, принимающей оплату в биткоинах.

По словам владельца коттеджа Кристиана Асера Эрнандеса, впервые он услышал о криптовалютах полтора года назад от одного из своих друзей. Любопытно, что отель расположен в поселке, где постоянно проживают всего 170 человек, и о биткоинах здесь не слышали до тех пор, пока ими не начали пользоваться в La Casa El Olmo.

«Маленькая деревушка вполне может быть в авангарде», - говорит Асер Эрнандес.

Впрочем, стоит отметить, что 16 декабря прошлого года биткоин вошел в фазу падения: его стоимость сократилась с 19 187 до 11 300 долларов, а в какой-то момент эта цифра опустилась ниже отметки в 10 000 долларов. По этой причине многие компании, в том чиле Microsoft и Steam, перестали принимать оплату в данной криптовалюте. За биткоины нельзя купить даже билеты на крупнейшую в мире тематическую конференцию The North American Bitcoin Conference в США, пишет noticia.ru.

Многие говорят о том, что в качестве платежного инструмента эта валюта себя дискредитировала. Несмотря на это, многие мелкие бизнесы продолжают ее принимать.

Последние новости

    • Португалия: и снова легионеллез

      На этот раз вспышка заболевания зарегистрирована в частном госпитале CUF Descobertas в Лиссабоне.

      Подробнее

    • В Португалии силовики пришли с обысками к главе Еврогруппы

      Дом министра финансов Португалии и президента Еврогруппы Марио Сентено в пятницу был обыскан по делу о налоговых схемах.

      Подробнее

    • Испанский пенсионер украл медаль у олимпийской чемпионки

      Каталонская полиция задержала 80-летнего жителя Корнелья-де-Льобрегат, который обвиняется в краже медали у олимпийской чемпионки из Франции.

      Подробнее

    • Испанский король празднует 50-летний юбилей

      Королю Испании Фелипе 30 января исполняется 50 лет.

      Подробнее

    • В Италии в шесть раз увеличились случаи заболевания кори

      В Италии в шесть раз увеличились случаи заболевания кори, поскольку население отказывается от обязательных вакцин.

      Подробнее

    • Италия: у почтальона найдены 572 килограмма писем

      В городе Виченца, в доме у почтальона найдены 572 килограмма писем.

      Подробнее

    • Россиянка завоевала титул «Мисс бикини мира»

      Дарья Хохлова стала обладательницей титула «Мисс бикини мира» в рамках конкурса «Мисс туризм - 2017/2018», который 27 января завершился в Малайзии.

      Подробнее

    • В Японии начали продавать недвижимость за биткоины

      Японская компания Yitanzi, которая специализируется на продаже недвижимости, объявила о начале приема в качестве оплаты биткоинов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!