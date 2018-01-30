Испания: отель La Casa El Olmo начал принимать биткоины

По словам владельца коттеджа Кристиана Асера Эрнандеса, впервые он услышал о криптовалютах полтора года назад от одного из своих друзей. Любопытно, что отель расположен в поселке, где постоянно проживают всего 170 человек, и о биткоинах здесь не слышали до тех пор, пока ими не начали пользоваться в La Casa El Olmo.

«Маленькая деревушка вполне может быть в авангарде», - говорит Асер Эрнандес.

Впрочем, стоит отметить, что 16 декабря прошлого года биткоин вошел в фазу падения: его стоимость сократилась с 19 187 до 11 300 долларов, а в какой-то момент эта цифра опустилась ниже отметки в 10 000 долларов. По этой причине многие компании, в том чиле Microsoft и Steam, перестали принимать оплату в данной криптовалюте. За биткоины нельзя купить даже билеты на крупнейшую в мире тематическую конференцию The North American Bitcoin Conference в США, пишет noticia.ru.

Многие говорят о том, что в качестве платежного инструмента эта валюта себя дискредитировала. Несмотря на это, многие мелкие бизнесы продолжают ее принимать.