Испания: отели Барселоны дешевеют

Понедельник, 09 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: отели Барселоны дешевеют

В Ассоциации отелей Барселоны встревожены снижением качества туристических услуг в городе.

За первые полгода 2018 число постояльцев в местных отелях сократилось на 3%, заполняемость гостиниц составила 78,8%. Также зафиксировано падение цен на 4,3%. Средняя стоимость номера в барселонском отеле составила 132,75 евро.

С одной стороны, в ассоциации связывают негативную тенденцию с политической ситуацией, подчеркивая, что это не единственный фактор. Среди других проблем отмечается повышение спроса на другие направления, рост нелегального туристического рынка, утрата имиджа, увеличение числа уличных торговцев на пляжах и недостаточное финансирование мероприятий, направленных на продвижение туризма. В числе негативных факторов эксперты также называют нелегальные туристические апартаменты, которые по-прежнему присутствуют на рынке, несмотря на усилия местных властей.

Предполагается, что летом показатели заполняемости отелей продолжат снижаться. По прогнозам ассоциации, они будут находиться на уровне 80%, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 85%, пишет noticia.ru.

Расходы постояльцев отелей сократились на 10,8%: с 406,6 евро в 2016 до 362,5 евро в 2017 году.

Кроме того, отмечается, что традиционно число туристов, приезжающих в Барселону, поровну делилось на тех, кто приехал отдохнуть, и тех, кто приехал по делам. В последние годы доля деловых поездок сократилась до 36% - в 2016 и 30,6% - в 2017 году.

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