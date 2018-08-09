Испания: отели в Аликанте подешевели на 11%

Средняя цена за ночь, согласно Hotel Price Radar, в отелях Аликанте составила 72 евро.

По стране в целом средняя цена номера в отеле снизилась на 2%, со 102 до 100 евро за ночь, пишет noticia.ru.

Самый значительный рост во втором квартале был зафиксирован в Эль-Аренале на Майорке (22%), где проживание в гостинице подорожало с 59 евро за ночь в 2017 до 72 евро в нынешнем году. Также заметно подорожали отели в Гранаде (11,7%), Бильбао (2%) и Валенсии (1%).

С другой стороны, во многих испанских провинциях цены упали: в Малаге – на 17%, в Севилье – на 6,5%, в Мадриде – на 5%, в Барселоне – на 4,5%, в Памплоне – на 1,3%.

Барселона, несмотря на снижение цен, сохраняет за собой титул города с самыми дорогими отелями в Испании. В каталонской столице номер в гостинице в среднем обходится в 129 евро за ночь. За Барселоной следуют Мадрид (113 евро за ночь) и Бильбао (106 евро).